В Орле суд потребовал отремонтировать детскую площадку

29.10.2024 | 13:31 Закон и порядок, Новости

Объект находится на улице 5-е Августа в сквере 5-ой Орловской стрелковой дивизии.

Советский районный суд. Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Ранее информация о ненадлежащем состоянии оборудования площадки появилась в СМИ и соцсетях. Прокуратура провела проверку. Сведения подтвердились.

Оказалось, что администрация Орла не принимает должных мер к содержанию площадки. Части игрового оборудования требовался текущий ремонт.

Прокурор направил в суд Советского района соответствующий иск. Его удовлетворили.

Как пояснили в ведомстве, к настоящему моменту ремонтные работы уже организованы.

Сквер и площадку значительно обновили в 2019-м году. Работы выполняла компания «Триумф». В открытии объекта после ремонта участвовал губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»


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