В Орле суд потребовал отремонтировать детскую площадку

Объект находится на улице 5-е Августа в сквере 5-ой Орловской стрелковой дивизии.
Ранее информация о ненадлежащем состоянии оборудования площадки появилась в СМИ и соцсетях. Прокуратура провела проверку. Сведения подтвердились.
Оказалось, что администрация Орла не принимает должных мер к содержанию площадки. Части игрового оборудования требовался текущий ремонт.
Прокурор направил в суд Советского района соответствующий иск. Его удовлетворили.
Как пояснили в ведомстве, к настоящему моменту ремонтные работы уже организованы.
Сквер и площадку значительно обновили в 2019-м году. Работы выполняла компания «Триумф». В открытии объекта после ремонта участвовал губернатор Андрей Клычков.
ИА «Орелград»