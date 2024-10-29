В Орле суд потребовал отремонтировать детскую площадку

Объект находится на улице 5-е Августа в сквере 5-ой Орловской стрелковой дивизии.

Ранее информация о ненадлежащем состоянии оборудования площадки появилась в СМИ и соцсетях. Прокуратура провела проверку. Сведения подтвердились.

Оказалось, что администрация Орла не принимает должных мер к содержанию площадки. Части игрового оборудования требовался текущий ремонт.

Прокурор направил в суд Советского района соответствующий иск. Его удовлетворили.

Как пояснили в ведомстве, к настоящему моменту ремонтные работы уже организованы.

Сквер и площадку значительно обновили в 2019-м году. Работы выполняла компания «Триумф». В открытии объекта после ремонта участвовал губернатор Андрей Клычков.

ИА «Орелград»