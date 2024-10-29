В Орловской области посадили деревья в память погибших на СВО

Акция прошла в райцентре Покровское в местном парке Победы.

Об этом рассказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

Деревья посадили на территории братской могилы офицеров и солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они стали частью Сада памяти, заложенного в парке в 2022-м году.

В акции участвовали родственники погибших защитников Отечества, ветераны СВО, глава района, учащиеся и студенты.

Деревья являются именными. Каждое из них напоминает о конкретном бойце, отдавшем жизнь за Родину. Так увековечили память Мурада Селина, Юрия Корогодина, Алексея Квасова, Александра Пылинка, Максима Стефанова, Юрия Куракова, Максима Анискина и Виктора Енина.

ИА «Орелград»