В Орловской области посадили деревья в память погибших на СВО

29.10.2024 | 16:00 Новости, Общество, СВО

Акция прошла в райцентре Покровское в местном парке Победы.

Фото: Орловское отделение Фонда «Защитники Отечества»

Об этом рассказали в региональном отделении фонда «Защитники Отечества».

Деревья посадили на территории братской могилы офицеров и солдат Красной армии, погибших в годы Великой Отечественной войны. Они стали частью Сада памяти, заложенного в парке в 2022-м году.

В акции участвовали родственники погибших защитников Отечества, ветераны СВО, глава района, учащиеся и студенты.

Деревья являются именными. Каждое из них напоминает о конкретном бойце, отдавшем жизнь за Родину. Так увековечили память Мурада Селина, Юрия Корогодина, Алексея Квасова, Александра Пылинка, Максима Стефанова, Юрия Куракова, Максима Анискина и Виктора Енина.

ИА «Орелград»


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