В Орле после проверки дома детского творчества завели два дела

А информацию о её результатах направили прокурору Советского района.

Возбуждением административных дел завершилась проверка эффективности и целевого расходования муниципальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Дом детского творчества №4 города Орла» субсидий на выполнение муниципального задания и использования муниципального имущества. Ее провела Контрольно-счетная палата города Орла. Проверяемый период охватил весь 2023 год и первое полугодие 2024 года.

Как сообщает КСП, по результатам контрольного мероприятия было установлено, что неэффективные расходы МБУ ДО «Дом детского творчества № 4 города Орла» составили 1,287 миллиона рублей, неправомерные расходы – 48,5 тысячи рублей, потери – 252,7 тысячи рублей. Были выявлены и другие нарушения и недостатки, которые, к слову, были рассмотрены на недавно прошедшем заседании коллегии Контрольно-счетной палаты города Орла.

Сообщается также, что по результатам контрольного мероприятия возбуждены дела об административных правонарушениях. Так, в отношении директора МБУ ДО «Центр детского творчества № 4 города Орла» дело заведено по части 1 статьи 15.15.5-1 КоАП РФ – по факту невыполнения муниципального задания на 2023 год. По статье 15.15.15 КоАП РФ дело заведено на начальника управления образования, спорта и физической культуры администрации города Орла – по факту нарушения положения о формировании муниципального задания по оказанию муниципальной услуги.

Также указанным должностным лицам направлены представления «с целью принятия мер по устранению выявленных нарушений и недостатков, недопущения их в будущем, привлечения к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении действующего законодательства». Отчет о результатах контрольного мероприятия направлен Орловскому городскому Совету народных депутатов, а информация об итогах проверки – мэру города Орла и прокурору Советского района.

ИА «Орелград»