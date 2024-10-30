На Орловщине могут учредить День памяти сожжённых деревень

Его предлагается установить на 3 февраля.

С таким предложением глава регионального отделения ЛДПР, зампред облсовета, глава комитета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям Владислав Числов обратился к губернатору Орловщины Андрею Клычкову.

День памяти деревень, сожженных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны, предлагается установить 3 февраля. В этот день (в 1942 году) от рук фашистских карателей погибла деревня Колпачки, располагавшаяся на территории Урицкого района.

Здесь были убиты восемь человек, у остальных отобрали скот и имущество. Затем населённый пункт сожгли дотла. Так фашисты отомстили за гибель нескольких своих солдат, погибших в бою с местными партизанами.

Впрочем, подобная судьба постигла не только Колпачки. В национальный мемориальный проект «Живая деревня», посвящённый селениям, уничтоженным фашистами, включены 53 населённых пункта, находившихся в Орловской области.

ИА «Орелград»