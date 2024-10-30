Орловские дома обследуют по новым правилам

Новую методичку утвердило правительство Орловской области.

Порядок организации проведения обследования технического состояния многоквартирных домов, включенных в региональную программу капитального ремонта общего имущества, утвердило правительство Орловской области. Документ также регламентирует порядок учета результатов техобследования домов. Само обследование необходимо для актуализации программы капремонта – его результаты могут стать основанием для включения дома в первоочередной план капремонта.

Его инициаторами могут выступать уполномоченный орган государственной власти Орловской области и собственники помещений в многоквартирном доме. Последним для этого потребуется соответствующее решение общего собрания собственников. Участие в процессе принимает и региональный оператор капремонта. Объектами обследования могут быть включенные в региональную программу многоквартирные дома, а также их конструктивные элементы, внутридомовые инженерные системы или их элементы.

По новым правилам обследование производится одновременно в отношении всех доступных для визуального осмотра конструктивных элементов и инженерных систем, капитальный ремонт которых предусмотрен региональной программой. Исключение сделано для лифтов, лифтовых шахт, машинных и блочных помещений, а также внутридомовых инженерных систем газоснабжения. Техобследование проводят члены саморегулируемых организаций, специализирующиеся на проведении инженерных изысканий.

В своем заключении специализированная организация должна отразить общие выводы по результатам оценки технического состояния многоквартирного дома, адрес, год постройки, кадастровые номера дома и земельного участка под ним, технические характеристики здания, данные о самой себе и инициаторе обследования. Результаты являются основанием для внесения изменений в сведения о многоквартирном доме, размещенные в государственных информационных системах в соответствии с требованиями законодательства.

Кроме того, результаты обследования домов ежегодно в период с 1 марта по 1 апреля будут направляться в профильный департамент областной администрации, который на их основании может принять решение, например, о проведении капремонта в конкретном доме в более ранние сроки. В этом случае очередь в программе капремонта может сдвинуться. К слову, новым постановлением правительства утверждены предельные сроки проведения капитального ремонта. Они зависят от фактической степени повреждения.

Например, если доля единичных фрагментов с повреждениями составляет менее 30 процентов, то возможна «дальнейшая эксплуатация до прогнозируемого наступления необходимости капитального ремонта, но не более срока капитального ремонта, установленного в региональной программе исходя из года ввода дома в эксплуатацию или года последнего капитального ремонта». Если доля единичных фрагментов с повреждениями превышает 50 процентов, проведение капитального ремонта необходимо выполнить в течение трех лет.

ИА «Орелград»