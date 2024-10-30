Кредитор «Промцеолита» упрекнул орловского чиновника

Представитель «Цеотрейдресурса» считает, что глава Департамента промышленности и торговли региона лоббирует интересы должника.

Напомним, столичный «Цеотрейресурс» добивается банкротства орловского «Промцеолита» из-за долга в 90,1 миллиона рублей. Также ранее в «ЦТР» заявили, что нынешний собственник орловского предприятия Александр Казаченко «сумел вывести со счетов завода в виде ничем не обеспеченных займов себе самому и связанным с ним компаниям 85,6 миллиона рублей».

На защиту орловского предприятия встал глава Департамента промышленности и торговли нашей области Денис Леонов. «В интервью местным СМИ он представил действия «Цеотрейдресурса» как попытку «захватить предприятие», а долг завода назвал «искусственным»», – пишут «Известия».

В свою очередь, представитель кредитора Игорь Коротков выступил с ответным высказыванием, негативно отреагировав на слова орловского чиновника.

«Стоит задаться вопросом, нет ли в этом заявлении давления на суд. Леонов открыто лоббирует интересы Казаченко, несмотря на наличие доказательств, что именно он вывел из «Промцеолита» деньги, чем поставил под угрозу существование предприятия», – пояснил он свою позицию.

«Промцеолит» производит сорбенты, фильтрующие элементы и добавки к строительным смесям и кормам для животных. Предприятие находится в Хотынце. «Цеотрейресурс» занимался сбытом и популяризацией его продукции с 2013 по 2021 год.

ИА «Орелград»