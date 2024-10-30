На улицах Орла появился ещё один питерский троллейбус

Это второй из пяти, подаренных северной столицей.

О выпуске троллейбуса на линию официально сообщили в пресс-службе администрации Орла. Напомним, транспорт был в употреблении.

Троллейбус вмещает в себя 86 человек. Он, как и его первый «собрат», будет обслуживать маршрут №1 «Автовокзал – «Санаторий «Лесной»».

Транспорт адаптирован для маломобильных категорий граждан. Здесь есть кнопка вызова водителя, а также место для инвалидной коляски (с системами фиксации и оповещения водителя).

Остальные три троллейбуса, подаренные Петербургом, тоже выйдут на улицы Орла после прохождения техобслуживания. Первый начал курсировать по Орлу 11 сентября.

ИА «Орелград»