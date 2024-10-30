В Орле в День народного единства пройдёт крестный ход

30.10.2024 | 15:40 Новости, Общество

Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Фото: Орловская митрополия (иллюстративное)

Религиозное мероприятие приурочено не только ко всеобщему празднику, но и ко дню Казанской иконы Божией Матери.

Перед молитвенным шествием митрополит Орловский и Болховский Тихон проведёт литургию в Гарнизонном храме, названном в честь этой святыни. Он существует при Академии ФСО России. Адрес храма – Наугорское шоссе, 66.

Богослужение начнётся в 9 часов. Затем верующие пройдут от Казанского храма по Наугорскому шоссе до сквера Воинов-интернационалистов.

В конечной точке шествия состоятся молебен и лития о всех почивших защитниках Отечества.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА “Орелград”, является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство “ОрелГрад” (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 – 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2024 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования