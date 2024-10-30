В Орле в День народного единства пройдёт крестный ход

Об этом сообщили в Орловской митрополии.

Религиозное мероприятие приурочено не только ко всеобщему празднику, но и ко дню Казанской иконы Божией Матери.

Перед молитвенным шествием митрополит Орловский и Болховский Тихон проведёт литургию в Гарнизонном храме, названном в честь этой святыни. Он существует при Академии ФСО России. Адрес храма – Наугорское шоссе, 66.

Богослужение начнётся в 9 часов. Затем верующие пройдут от Казанского храма по Наугорскому шоссе до сквера Воинов-интернационалистов.

В конечной точке шествия состоятся молебен и лития о всех почивших защитниках Отечества.

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ИА «Орелград»