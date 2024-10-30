В Орле нашли новые доказательства древности города

Завершились археологические работы на месте, где стояла Орловская крепость.

Они шли с 15 сентября по сегодняшний день. За это время археологи, работая в самом сердце нашего города, нашли около 700 ценных предметов. Площадь участка исследования составила около 350 квадратных метров.

«Во время работ был обнаружен древнерусский слой, датируемый примерно второй половиной XI века – началом XIII века. Найдены ямы с останками погибших», – рассказал руководитель экспедиции, специалист Института археологии РАН Олег Радюш в интервью «Орёлтаймс».

Дополнительные пояснения дал заместитель директора Среднерусского института управления — филиала РАНХиГС, профессор, доктор исторических наук Виктор Ливцов. «Всё это даёт нам возможность предполагать, что на территории Орла в тот период уже было городское поселение, которое, возможно, даже было крупным политическим центром… Главная гипотеза, которую ещё предстоит доказать, заключается в том, что валы были возведены в XI-XII веках, затем они были разрушены и восстановлены при Иване Грозном. Вероятно, в XII веке на территории нынешнего Орла велась активная жизнь», – объяснил он.

Все находки, сделанные этой осенью, будут переданы в Орловский краеведческий музей. Возможно, орловцы смогут увидеть их уже в январе 2025-го на общедоступной выставке.

ИА «Орелград»