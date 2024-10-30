Обновлен список приоритетных для орловцев видов спорта

Паспорт региональной программы актуализировали областные власти.

Правительство Орловской области внесло изменения в программу развития детско-юношеского спорта региона до 2030 года. Решение принято «в целях организации исполнения подпункта «а» пункта 2 перечня поручений президента Российской Федерации по вопросам развития детско-юношеского спорта от 20 июля 2024 года». В частности, в новой редакции изложен пункт об утверждении перечня базовых видов спорта для Орловской области.

В него включены следующие базовые виды спорта: бадминтон, бокс, велосипедный спорт, дзюдо, карате, легкая атлетика, пулевая стрельба, стрельба из лука, бобслей, футбол, спорт лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, спорт глухих. Как следует из документа, перечень сформирован с учетом сложившихся исторических традиций развития спорта высших достижений, представительства спортсменов от Орловской области в составах спортивных сборных команд Российской Федерации по видам спорта и участия данных команд во всероссийских и международных официальных спортивных мероприятиях.

Также в новой редакции изложен ряд целевых индикаторов программы. Например, доля детей в возрасте 3-17 лет, в том числе из малообеспеченных семей, систематически занимающихся физической культурой и спортом на безвозмездной основе должна вырасти с текущих 80 до 90 процентов к 2030 году. Раньше в программе слов о малообеспеченных семьях и безвозмездной основе не было. Поэтому программа теперь дополнена пунктом о проведении физкультурных и спортивных мероприятий для детей, в том числе из малообеспеченных семей, на безвозмездной основе. К концу реализации программы таких мероприятий должно проводиться не менее 130 в год.

«Детско-юношеский спорт является одним из ключевых элементов системы физической культуры и спорта в Орловской области, обеспечивающим вовлечение детей в систематические занятия спортом, их физическое развитие, воспитание и подготовку, формирование и укрепление их здоровья, патриотическое воспитание и формирование их гражданской идентичности», – говорится в паспорте программы.

По ее данным, в Орловской области насчитывается 41 организация спортивной направленности, в том числе 26 организаций, реализующих программы спортивной подготовки, подведомственных органам государственной власти. Имеется пять спортивных школ олимпийского резерва и семь спортивных школ, подведомственных департаменту физической культуры и спорта Орловской области.

Работают бюджетное учреждение «Центр спортивной подготовки» и бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Училище олимпийского резерва», в состав которого в качестве структурных подразделений входят две спортивные школы и одна спортивная адаптивная школа. Общая численность орловцев, занимающихся в организациях спортивной направленности, на момент старта программы оценивалась в 20 121 человека, численность занимающихся по программам спортивной подготовки составляла 9705 человек.

ИА «Орелград»