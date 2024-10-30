Орловским народным промыслам помогут не рублем

Областные власти обещают им консультационную поддержку.

Правительство Орловской области утвердило положение о формах и порядке поддержки организаций народных художественных промыслов. Речь идет о тех организациях, которые включены в соответствующий региональный реестр. Участникам федерального реестра поддержка оказывается на федеральном уровне. Из преамбулы документа следует, что положение разработано в целях содействия развитию на территории Орловской области организаций народных художественных промыслов (НХП).

Согласно документу, НХП, зарегистрированным и осуществляющим деятельность на территории Орловской области, оказывается поддержка в трех формах: информационная, консультационная и организационная. Данные функции правительство возложило на региональный департамент культуры. Указанная поддержка оказывается на безвозмездной основе. Так, оказание информационной поддержки организациям НХП предусмотрено путем размещения информации в государственной специализированной системе «Портал Орловской области – публичный информационный центр».

Кроме того, актуальную информацию департамент культуры должен рассылать на адреса электронной почты организаций НХП, публиковать на своих официальных страницах в социальных сетях. Организации народных художественных промыслов вправе сами просить департамент о помощи, например, в публикации ее пресс-релизов, анонсов мероприятий и отчетов об их проведении, о своих достижениях и планах.

Консультационная поддержка также гарантируется в нескольких видах: консультирование и дача разъяснений в устной и письменной формах, проведение для руководителей и представителей организаций НХП семинаров, круглых столов и иных мероприятий. Консультирование в устной форме осуществляется ответственными сотрудниками департамента по телефону, посредством видеоконференцсвязи или на личном приеме, но время консультирования в устной форме не должно превышать 5 минут для одной организации.

Организационная поддержка оказывается «путем развития взаимодействия между организациями НХП, а также содействия им во взаимодействии с органами исполнительной власти специальной компетенции Орловской области». Власти обещают помочь в случае объединения организаций в профессиональные сообщества. Кроме того, народные мастера смогут участвовать в обеспечении визитов официальных делегаций в Орловскую область. В частности, власти вправе включать в программы таких мероприятий демонстрации изделий народных художественных промыслов и посещение приезжими делегациями организаций НХП.

ИА «Орелград»