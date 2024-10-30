Семинар для внештатных инспекторов труда провели в Орле

В нем также приняли участие технические инспекторы и уполномоченные по охране труда.

В Орле прошел областной семинар-совещание, в котором приняли участие внештатные правовые и технические инспекторы труда территориальных организаций профсоюза. Как сообщили в Государственной инспекции труда в Орловской области, мероприятие «собрало профессионалов, стремящихся к непрерывному развитию, направленному на улучшение условий и охраны труда, защите прав членов профсоюза и сохранению здоровья работников системы образования Орловской области».

«Заместитель руководителя Государственной инспекции труда в Орловской области Екатерина Ершова осветила основные изменения, произошедшие в осуществлении контрольно-надзорной деятельности, – пояснили в ведомстве. – Полученная информация должна найти применение в повседневной трудовой деятельности инспекторов труда и уполномоченных по охране труда».

Ранее заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области (ФПОО) Юрий Власов сообщил, что в работе по предотвращению производственного травматизма и улучшению условий труда высока роль уполномоченных доверенных лиц по охране труда профсоюзов. Их численность на сегодняшний день составляет 1094 человека. Важные задачи решает и главный технический инспектор труда ФПОО. Например, он участвует в работе комиссий по расследованию несчастных случаев, ведет мониторинг, посещает организации, знакомится с материалами дел, изучает распорядительные документы, консультирует по вопросам возмещения ущерба.

«В 2023-2024 годах им проведено 113 проверок, выявлено 177 нарушений законодательства об охране труда, выдано 62 представления, – следует из информации Федерации профсоюзов Орловской области. – Представляя интересы профсоюзов, главный технический инспектор труда ФПОО принимает участие в работе Орловской городской межведомственной комиссии по охране труда. Профсоюзный актив принимает участие в мероприятиях по специальной оценке условий труда».

ИА «Орелград»