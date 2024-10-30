Орловцы уплатили 2,8 миллиарда рублей имущественных налогов

Около полумиллиарда рублей заплатили простые граждане.

По данным Управления ФНС России по Орловской области, за 9 месяцев 2024 года на территории региона было собрано около 2,8 миллиарда рублей имущественных налогов, что на 16,2 процента, или на 389,7 миллиона рублей больше показателя аналогичного уровня предыдущего года. Из озвученной суммы юридические лица заплатили 2,3 миллиарда рублей, а физические лица, то есть простые граждане, – 500 миллионов рублей. Напомним, в этом году крайний срок уплаты имущественных налогов и налога на доходы физических лиц – 2 декабря 2024 года.

Массовая рассылка уведомлений стартовала в сентябре. Они направляются в электронном виде в личные кабинеты налогоплательщиков, зарегистрированные на сайте ФНС и едином портале государственных и муниципальных услуг. Электронные уведомления получают те, у кого есть такой кабинет. Остальным налоговые уведомления направляются по почте заказными письмами. Если до 2 ноября владелец имущества не получит уведомление, ему необходимо обратиться в налоговый орган, где обслуживаются физические лица, или МФЦ. Запрос можно направить и через личный кабинет налогоплательщика.

«Обращаем внимание, что налоговые уведомления на бумаге не направляются владельцам личных кабинетов, – подчеркивают в пресс-службе регионального Управления ФНС. – Также уведомления могут не поступить, если сумма налога составляет менее 300 рублей (за исключением случая направления налогового уведомления в календарном году, по истечении которого утрачивается возможность его направления налоговым органом), или если физическое лицо полностью освобождено от уплаты налога в связи со льготой».

Перечень налоговых льгот и вычетов можно изучить с помощью сервиса ФНС России «Справочная информация о ставках и льготах по имущественным налогам». Кроме того, можно получить консультацию лично у специалистов налоговой службы. В преддверии крайнего срока уплаты налогов они проводят Дни открытых дверей. В УФНС сообщили, что уже первая такая акция заинтересовала более 1,4 тысячи орловцев, посетивших налоговые органы. Они получили консультации по вопросам исполнения налоговых уведомлений 2024 года.

«В рамках мероприятия налоговики провели практические занятия по работе с сервисом ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», – рассказали в областной налоговой службе. – Теперь налогоплательщики региона могут, не выходя из дома, контролировать состояние единого налогового счета, получать налоговые уведомления в электронном виде, оплачивать налоги в режиме онлайн и прочее».

Посетителям также рассказали о возможности получения налоговых уведомлении через портал государственных услуг. Для этого необходимо направить согласие на получение документов в электронном виде. Следующий день открытых дверей налоговики проведут для жителей Орловской области 28 ноября. Он пройдет с 09:00 до 20:00 в обособленных подразделениях управления в Орле, Мценске, Ливнах и Верховье.

ИА «Орелград»