Успешных орловцев вековой давности показали виртуально

Выставка «Орловская гимназия и Московский университет» открыта в госархиве.

На сайте Государственного архива Орловской области открылась виртуальная историко-документальная выставка «Орловская гимназия и Московский университет». Как пояснили в ведомстве, она посвящена выпускникам Орловской гимназии, которые продолжили обучение в Московском университете и успешно реализовали себя на профессиональном поприще. Документы представлены в экспозиции согласно перечню выпускников, в алфавитном порядке.

Всего экспонатами виртуальной выставки стали 50 документов и три фотографии, которые хранятся в восьми фондах: Орловского губернского правления, Орловской губернской ученой архивной комиссии, Орловской первой гимназии, Канцелярии орловского губернатора, Орловской городской думы и т.д. Также архивисты использовали материалы их двух печатных изданий: «Орловского вестника» за 1878 год и «Орловских епархиальных ведомостей» за 1915 год.

«Выставка включает документы об ученом-физике Н.С. Акулове, писателях Л.Н. Андрееве и П.И. Якушкине, физиологе А.И. Бабухине, хирургах В.А. Басове и П.И. Дьяконове, историке-геральдисте В.К. Лукомском, путешественнике П.Я. Пясецком, ученом-астрономе П.К. Штернберге и так далее. Помимо документов представлены фотографии 2-х выпускников гимназии из фондов архива – врача-психиатра, дефектолога Д.И. Азбукина и революционера-народника П.Г. Заичневского», – перечислили в Госархиве Орловской области.

Из приведенной исторической справки следует, что Орловская гимназия была открыта 17 марта 1808 года для лиц мужского пола на базе 3 и 4 классов упраздненного Главного народного училища, действовавшего с 1786 года. В 1833 г она была преобразована из 4-х классной в семилетнюю. В ней преподавались такие дисциплины, как Закон Божий, русская грамматика, словесность, логика, латинский, немецкий и французский языки, математика, статистика, чистописание и так далее.

«В 1865 году она была причислена к гимназиям классического типа, в ней были введены три низших параллельных класса, в последующие годы ввиду увеличения числа учащихся параллельные классы действовали также и в старших классах, имелся приготовительный класс, – уточнили в госархиве. – С августа 1876 года гимназия стала восьмиклассной, с 1904 года именовалась Орловской 1-й мужской гимназией. Учебный год длился с 16 августа по 1 июня, прием учеников в первый класс осуществлялся в мае, в другие классы – в августе. Окончившие гимназический курс получали аттестаты зрелости, открывавшие доступ во все высшие учебные заведения и дававшие право поступления на государственную службу».

Обладатели золотых и серебряных медалей при приеме на службу сразу производились в первый классный чин, а в университеты принимались без экзаменов. По подсчетам архивистов, более 90 учеников Орловской гимназии получили известность в различных сферах, среди них были выдающиеся ученые, врачи, писатели, путешественники, государственные и церковные деятели.

ИА «Орелград»