Выставку ко Дню народного единства устроили в «Бунинке»

В качестве экспонатов представлены публикации по истории возникновения праздника.

«Единым духом мы сильны» – под таким названием открылась выставка, приуроченная ко Дню народного единства. Ее работа продлится по 12 ноября 2024 года, акция проходит в зале периодики Орловской областной библиотеки им. И. А. Бунина. На выставке представлены публикации по истории возникновения праздника, который является достаточно молодым. Он отмечается с 4 ноября 2005 года. День народного единства совпадает с чествованием Казанской иконы Божией Матери – одной из самых почитаемых православных святынь.

В качестве экспонатов на выставке представлены журналы «Власть», «Отечественные записки», «Свободная мысль», «Родина» и др. в этих изданиях имеются публикации видных ученых, историков и политологов, размышляющих над природой указанного праздника. Они сходятся во мнении о том, что праздник был учрежден для единения народов России, укрепления государственности и порядка.

Общий посыл таких публикаций – День народного единства способствует возрождению народного духа, напоминает о задачах истинной демократии и уроках, извлеченных из русской истории. Другими экспонатами выставки стали методические материалы, которые будут интересны, прежде всего, педагогам. Например, представлены журналы «Начальная школа» и «Преподавание истории в школе», опубликовавшие сценарии и литературные композиции ко Дню народного единства.

«Этот российский государственный праздник был установлен в память об освобождении Москвы от польских интервентов в 1612 году воинами народного ополчения под предводительством Минина и Пожарского, – напоминают в «Бунинке». – На выставке дается современный исторический анализ смутного времени, приводится объективная картина жизни Русского государства в 1612 году, рассказывается о путях преодоления смуты и героях той нелегкой эпохи».

Возрастное ограничение: 12+

ИА «Орелград»