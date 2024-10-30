Орловщина вошла в лидеры по росту строительства жилья

У региона одни из лучших показателей по ЦФО.

Таковы итоги первых девяти месяцев этого года. Ситуацию по стране и округу оценил «Бизнес-Журнал. Центр», опираясь на данные Росстата.

В ЦФО Орловщина оказалась на третьем месте. В регионе ввели жилья на 13,5% больше, чем на аналогичный период минувшего года (считая в квадратных метрах). Лучше ситуация оказалась только в Тверской (+ 28%) и Курской (+ 25,3%) областях.

При этом некоторые регионы округа даже ушли в минус. На 12,7% упал ввод жилья в Калужской области, на 19,7% – в Липецкой. Москва «просела» сразу на 31%.

В целом по стране с января по сентябрь включительно введено 81,1 миллиона квадратных метров жилья. Это на 1,8% превышает прошлогодний показатель.

ИА «Орелград»