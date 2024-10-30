В Орле призвали провести мобилизацию доходов

Обнародован итоговый документ публичных слушаний по бюджету.

В Орле прошли публичные слушания по проекту бюджета Орловской области на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 годов. Мероприятие было организовано Орловским облсоветом народных депутатов. Участники обсудили проект бюджета, предложенный правительством Орловской области для рассмотрения в первом чтении. По итогам слушаний был принят документ, зафиксировавший текущие основные характеристики бюджета и содержащий ряд предложений. Так, Орловскому облсовету участники рекомендовали принять на сессии проект бюджета в первом чтении и продолжить над ним работу.

Правительству Орловской области рекомендовано доработать проект бюджета и принять меры, направленные на повышение экономического и налогового потенциала, мобилизацию дополнительных доходов консолидированного бюджета Орловской области. Также рекомендовано продолжить реализацию мер, направленных на оптимизацию расходования бюджетных средств и повышение эффективности бюджетных инвестиций. Расходы на социальные нужды, государственные программы и нацпроекты должны быть приоритетными, посчитали участники слушаний.

Согласно проекту прогнозируемый общий объем доходов областного бюджета на 2025 год составляет 59,588 миллиарда рублей, на 2026 год – 53,876 миллиарда рублей, на 2027 год – 52,768 миллиарда рублей. Общий объем расходов областного бюджета на 2025 год запланирован в сумме 60,471 миллиарда рублей, на 2026 год – в сумме 53,876 миллиарда рублей, на 2027 год – в сумме 52,768 миллиарда рублей. Таким образом, запланированный на данный момент дефицит областного бюджета на 2025 год составляет 883,172 миллиона рублей.

Верхний предел государственного внутреннего долга Орловской области по состоянию на 1 января 2026 года предлагается установить в сумме 20,475 миллиарда рублей, на 1 января 2027 года – в сумме 18,931 миллиарда рублей, на 1 января 2028 года – в сумме 17,366 миллиарда рублей. Верхний предел государственного внешнего долга Орловской области по состоянию на 1 января 2026 года будет утвержден в сумме 33,574 миллиона евро. Напомним, валютный долг висит на регионе с начала 2000-х годов.

ИА «Орелград»