Орловская прокуратура обратила внимание на подростков-мотоциклистов

Накануне они стали участниками двух серьёзных ДТП.
Обстоятельства аварий проверят. Такое поручение дал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.
Первая авария случилась в Орловском муниципальном округе в посёлке Стрелецкий на улице Молодёжной. 15-летний мотоциклист выехал на «встречку» и столкнулся с легковым автомобилем.
Вторая авария произошла на федеральной трассе «Орёл — Тамбов», на территории Ливенского района. 14-летний подросток, нарушив правила, выехал на нерегулируемый перекрёсток неравнозначных дорог. Здесь мотоцикл попал под фуру.
В обоих случаях подростки управляли двухколёсным транспортом, не имея прав, и в обоих случаях их госпитализировали (в НКМЦ имени Круглой и в Ливенскую ЦРБ соответственно).
«Прокуратурой проверяется соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – пояснили в ведомстве.
ИА «Орелград»