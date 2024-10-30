Орловская прокуратура обратила внимание на подростков-мотоциклистов

30.10.2024 | 17:35 Новости, Происшествия

Накануне они стали участниками двух серьёзных ДТП.

Фото: vk.com/public99100082

Обстоятельства аварий проверят. Такое поручение дал прокурор Орловской области Алексей Тимошин.

Первая авария случилась в Орловском муниципальном округе в посёлке Стрелецкий на улице Молодёжной. 15-летний мотоциклист выехал на «встречку» и столкнулся с легковым автомобилем.

Вторая авария произошла на федеральной трассе «Орёл — Тамбов», на территории Ливенского района. 14-летний подросток, нарушив правила, выехал на нерегулируемый перекрёсток неравнозначных дорог. Здесь мотоцикл попал под фуру.

В обоих случаях подростки управляли двухколёсным транспортом, не имея прав, и в обоих случаях их госпитализировали (в НКМЦ имени Круглой и в Ливенскую ЦРБ соответственно).

«Прокуратурой проверяется соблюдение законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», – пояснили в ведомстве.

Фото: vk.com/public99100082

ИА «Орелград»


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