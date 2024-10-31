В Орле запретили снос дома, где была провозглашена советская власть

Правовой режим использования территории памятника установила областная администрация.

Управление по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области» утвердило границы территории памятника регионального историко-культурного значения «Дом, где была провозглашена Советская власть в городе Орле (25 ноября) 8 декабря 1917 года», 1917 г.». Он расположен в Орле на улице Октябрьской, 12. Тем же приказом утвержден правовой режим использования территории памятника. В частности, запрещается снос объекта культурного наследия и осуществление хозяйственной деятельности, причиняющей ему вред.

Под запретом проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, изменяющих предмет охраны объекта, возведение объектов капитального строительства и увеличение существующих объемно-пространственных характеристик, прокладка инженерных коммуникаций надземным, наземным способом, а также на фасадах объекта культурного наследия. Запрещено размещение рекламных конструкций и устройство железобетонных ограждений и ограждений из металлических профилированных листов.

Нельзя использовать указанный дом под склады и объекты производства взрывчатых и огнеопасных материалов, предметов и веществ, загрязняющих интерьер. Нельзя размещать в нем оборудование, оказывающее динамическое и вибрационное воздействие на его конструкции. Запрещена установка на фасадах и крыше объекта культурного наследия элементов инженерного оборудования и средств технического обеспечения в том числе кондиционеров, антенн и тому подобного.

В то же время на территории памятника разрешается проведение работ по его сохранению и осуществление хозяйственной деятельности, не противоречащей требованиям обеспечения сохранности объекта культурного наследия и позволяющей обеспечить его функционирование в современных условиях. То есть можно проводить ремонт, включая реконструкцию и прокладку инженерных коммуникаций подземным способом, но лишь по согласованию с управлением. Также допускается установка строительной сетки с изображением объекта реставрации, информационных надписей и обозначений, мемориальных досок, архитектурное освещение фасадов.

ИА «Орелград»