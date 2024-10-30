Орловская «Трубочка» довела подрядчика до штрафа

30.10.2024 | 14:20 ЖКХ, Новости

Об этом рассказали в прокуратуре области.

Фото: ИА «Орелград»

Так называется общественная территория, расположенная в Малоархангельском районе. Это святой источник, который находится в районном центре, на местной улице Ленина.

В марте этого года администрация муниципального образования заключила контракт с индивидуальным предпринимателем. Бизнесмен брался благоустроить «Трубочку» к августу этого года. Однако не справился с заданием к установленному сроку.

В итоге прокуратура возбудила в отношении ИП дело об административном правонарушении. По результатам его рассмотрения бизнесмена оштрафовали примерно на 38 тысяч рублей.

«Завершение работ по благоустройству общественной территории остаётся на контроле прокуратуры Малоархангельского района», – добавили в ведомстве.

ИА «Орелград»


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