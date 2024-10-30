В Орёлгидрометцентре подтвердили усиление ветра

30.10.2024 | 14:52 Новости, Общество

Его скорость будет достигать 20 метров в секунду.

Фото: ИА “Орелград” / Светлана Числова

Впрочем, речь идёт не о постоянной скорости, а об отдельных порывах. В целом, как и сообщалось ранее, ветер будет западным, от 8 до 13 метров в секунду. Однако отдельные порывы могут достигать от 15 до 20 метров (31 октября днём, в отдельных районах — до 17 метров).

«Будьте осторожны, такой ветер может повреждать конструкции с высокой парусностью. А автомобилистам пора задуматься о замене летней резины на зимнюю», – указали в гидрометцентре.

Также ожидаются осадки (в некоторых районах области — мокрый снег). В Орле, согласно скорректированному прогнозу, дожди будут, в основном, небольшими или умеренными (кроме ночи на четверг), но практически постоянными.

Ближайшей ночью в областном центре будет от плюс трёх до плюс пяти, затем ночные температуры опустятся до нуля — плюс двух. Завтра днём в Орле ожидается до плюс девяти, в четверг — до плюс одиннадцати, однако в пятницу резко похолодает (до плюс шести).

Ухудшение погоды спровоцирует Североатлантический антициклон, который перемещается с запада на восток.

ИА «Орелград»


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