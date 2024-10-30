В Орле капремонт «добивает» дом на Привокзальной

30.10.2024 | 13:56 ЖКХ, Новости

Состояние здания не улучшилось, а ухудшилось.

Фото: ОНФ в Орловской области

Об этом рассказали в региональном штабе «Общероссийского народного фронта». Туда обратились жильцы дома №30.

В здании ведётся капитальный ремонт. Правда, он «подвис». Подрядчик («СК Стройинвестцентр») допустил нарушения и сорвал сроки, после чего угодил в список недобросовестных.

Пока что состояние стен, крыши и пола только ухудшилось. В подъездах отваливается штукатурка. После замены подъездных дверей образовались дыры. Также подрядчик не завершил создание отмостки — фундамент заливает вода. Осталась в прежнем состоянии кровля, а также инженерные коммуникации.

На данный момент «Народный фронт» в Орловской области обратился в фонд капитального ремонта с просьбой оперативно принять меры по устранению недостатков и завершению работ.

За ремонт планировалось заплатить 3 миллиона рублей.

ИА «Орелград»


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