В Орле отключили горячую воду в 21 доме и школе

30.10.2024 | 10:46 ЖКХ, Новости

Причиной опять является ремонт.

Фото: ИА “Орелград”

Новость сообщили в АО «Орёлгортеплоэнерго».

Организация выполняет ремонтные работы на Центральном тепловом пункте, расположенном на Комсомольской, 380. Здесь приводят в порядок запорную арматуру.

В связи с этим отопления и горячей воды нет в школе №6 (на Комсомольской, 374).

Также без горячего водоснабжения остались дома:

  • по улице Комсомольской, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 400, 402, 404, 406,
  • по улице Кромской, 3, 5, 7,
  • по улице Планерной, 39, 41, 43.

Организация обещает возобновить предоставление услуги сегодня в полдень.

Также сегодня в Орле отключили от горячей воды дом ребёнка и детсад.

ИА «Орелград»


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