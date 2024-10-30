В Орле отключили горячую воду в 21 доме и школе

Причиной опять является ремонт.

Новость сообщили в АО «Орёлгортеплоэнерго».

Организация выполняет ремонтные работы на Центральном тепловом пункте, расположенном на Комсомольской, 380. Здесь приводят в порядок запорную арматуру.

В связи с этим отопления и горячей воды нет в школе №6 (на Комсомольской, 374).

Также без горячего водоснабжения остались дома:

по улице Комсомольской, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 400, 402, 404, 406,

по улице Кромской, 3, 5, 7,

по улице Планерной, 39, 41, 43.

Организация обещает возобновить предоставление услуги сегодня в полдень.

Также сегодня в Орле отключили от горячей воды дом ребёнка и детсад.

ИА «Орелград»