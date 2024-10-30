В Орле отключили горячую воду в 21 доме и школе

Причиной опять является ремонт.
Новость сообщили в АО «Орёлгортеплоэнерго».
Организация выполняет ремонтные работы на Центральном тепловом пункте, расположенном на Комсомольской, 380. Здесь приводят в порядок запорную арматуру.
В связи с этим отопления и горячей воды нет в школе №6 (на Комсомольской, 374).
Также без горячего водоснабжения остались дома:
- по улице Комсомольской, 376, 378, 380, 382, 384, 386, 388, 390, 392, 394, 396, 400, 402, 404, 406,
- по улице Кромской, 3, 5, 7,
- по улице Планерной, 39, 41, 43.
Организация обещает возобновить предоставление услуги сегодня в полдень.
Также сегодня в Орле отключили от горячей воды дом ребёнка и детсад.
ИА «Орелград»