Орловскую область снова атаковали с воздуха

30.10.2024 | 10:29 Важное, Новости, СВО

Данные о числе вражеских БПЛА разнятся.

Фото: Министерство обороны России (иллюстративное)

Губернатор Андрей Клычков в соцсетях сообщил о ещё одном беспилотнике, сбитом сегодня ночью. «Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы», – рассказал он.

В то же время Министерство обороны информирует о целых трёх вражеских БПЛА, обезвреженных в небе над Орловщиной.

Атаке подверглись и соседние регионы — Курская, Брянская и Белгородская области, а также Смоленская и Ростовская. Всего этой ночью российские силы ПВО сбили 23 вражеских дрона.

ИА «Орелград»


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