Орловскую область снова атаковали с воздуха

Данные о числе вражеских БПЛА разнятся.

Губернатор Андрей Клычков в соцсетях сообщил о ещё одном беспилотнике, сбитом сегодня ночью. «Повреждений и пострадавших нет, на месте происшествия работают оперативные службы», – рассказал он.

В то же время Министерство обороны информирует о целых трёх вражеских БПЛА, обезвреженных в небе над Орловщиной.

Атаке подверглись и соседние регионы — Курская, Брянская и Белгородская области, а также Смоленская и Ростовская. Всего этой ночью российские силы ПВО сбили 23 вражеских дрона.

ИА «Орелград»