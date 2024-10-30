В Орле центр «Мой бизнес» встретил юбилей и сменил главу

Организацию возглавил Дмитрий Рябцовский.

Ранее он работал начальником управления по развитию малого и среднего бизнеса Департамента экономического развития и инвестиционной деятельности Орловской области. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Нового руководителя сотрудникам центра представил руководитель данного департамента Сергей Антонцев. Предыдущий глава организации, Владимир Асякин, уволился в августе этого года.

Также сообщается, что орловский центр «Мой бизнес» отметил пятилетний юбилей своей работы. В связи с этим здесь прошло небольшое торжественное мероприятие. Сотрудников центра поздравил вице-губернатор Вадим Тарасов.

За это время сюда поступило около 50 тысяч обращений. Бесплатное обучение прошли около 4 тысяч коммерсантов.

Центр создали в 2019-м году в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» – при поддержке регионального правительства.

ИА «Орелград»