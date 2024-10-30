Проект бюджета Орловской области обеспокоил профсоюзы

Активисты ратуют за индексацию заработных плат бюджетников.

Федерация профсоюзов Орловской области (ФПОО) озвучила свою позицию по поводу проекта бюджета региона на ближайшие три года. Активисты приняли участие в публичных слушаниях, организованных Орловском областным Советом народных депутатов. В ФПОО отметили, что важным показателем бюджета среди прочего является размер заработной платы. Согласно прогнозу, представленному правительством региона на публичных слушаниях, размер номинальной среднемесячной заработной платы по итогам текущего года может составить около 53 тысяч рублей. В целом за три прогнозных года реальная заработная плата увеличится на 12,8 процента относительно 2024 года.

«Представители профсоюзных организаций внимательно слушали выступающих и изучили проект бюджета, – рассказал заместитель председателя Федерации профсоюзов Орловской области Юрий Власов. – Положительный момент заключается в том, что бюджет на прогнозируемый период будет иметь социальную направленность — 65,5 процента от общего объема запланированных расходов придется именно на социально-культурную сферу. Однако у нас не может не вызывать обеспокоенность тот факт, что в проекте бюджета не предусмотрены средства на индексацию заработных плат бюджетников».

К слову, проектом бюджета предусмотрена небольшая индексация, но она касается не зарплат, а социальных пособий. Так, с 1 апреля 2025 года планируется установить коэффициент 1,01 по выплатам, индексация по которым предусмотрена законами «О звании «Ветеран труда Орловской области», «О социальной поддержке ветеранов в Орловской области» и «О мерах социальной поддержки жертв политических репрессий в Орловской области». А с 1 сентября 2025 года коэффициент 1,01 будет установлен по выплатам, индексация по которым предусмотрена законом «Об образовании в Орловской области» и «Положением о стипендиальном обеспечении и других формах материальной поддержки обучающихся очной формы обучения государственных профессиональных образовательных организаций Орловской области».

Аналогичный коэффициент будет установлен с 1 января 2025 года по выплатам, пособиям и компенсациям, индексация по которым предусмотрена большим количеством различных нормативных правовых актов. Так, индексация коснется единовременного пособия многодетной семье при рождении третьего ребенка и последующих детей, ежемесячной денежной выплаты матерям в многодетных семьях, регионального материнского капитала, пособий на ребенка, единовременной денежной выплаты на обзаведение хозяйством выпускникам педагогических образовательных организаций и так далее.

Как следует из проекта бюджета, указанные коэффициенты индексации были определены, исходя из среднегодового значения индекса изменения размера вносимой гражданами платы за коммунальные услуги в среднем по Орловской области на 2025 год. Он установлен для Орловской области правительством Российской Федерации. Коэффициенты индексации вводятся «в целях обеспечения опережающей компенсации вносимой гражданами платы за коммунальные услуги».

ИА «Орелград»