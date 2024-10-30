Гендиректор ООО «Ремспецмост» вышел на свободу

Его признали виновным в причастности к хищению около 76 миллионов рублей при ремонте орловских мостов.

Деньги пропали из бюджета, в том числе, при реализации масштабных проектов по ремонту моста Дружбы и Красного моста в областном центре. В августе 2022-го года Евгения Подрезова приговорили к четырем с половиной годам колонии общего режима.

Однако ему удалось покинуть место лишения свободы раньше — благодаря условно-досрочному освобождению. Об этом в интервью газете «Орловская среда-плюс» рассказал прокурор нашей области Алексей Тимошин.

«Освобождён условно-досрочно. Насколько мне известно, работает в другом регионе», – пояснил он.

Напомним, по этому же делу проходит действующий советник губернатора Орловской области Сергей Лежнев.

ИА «Орелград»