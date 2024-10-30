В Орловской области объявили охоту на лис

Решение принято областными властями в связи с выявлением случаев бешенства.

Сразу два приказа о регулировании численности охотничьих ресурсов издал департамент надзорной и контрольной деятельности Орловской области. В соответствии с ними разрешается добыть восемь особей лисицы обоих полов и всех возрастов. Срок добычи истечет 26 ноября 2024 года. Добывать лисицу разрешено только способами, исключающими нанесение вреда другим животным и обеспечивающими сохранность среды их обитания Можно использовать охотничьих собак норных пород и охотничье огнестрельное оружие.

Добытого зверя предписано направлять на экспертизу – охота на лис объявлена в связи с угрозой распространения бешенства, опасного заболевания, общего для человека и животных. Его основным разносчиком считаются именно лисы. Как уже писал «Орелград», недавно указом губернатора карантин был введен на территории Урицкого и Болховского районов, где местные жители нашли мертвых лис. Исследования показали, что причиной гибели зверя стало бешенство.

Еще одним приказом упомянутый выше департамент объявил охоту на кабана. Разрешено добыть 13 особей обоих полов и всех возрастов. Добыча разрешена по 27 ноября 2024 года. В данном случае отстрел понадобился для пресечения возможного распространения по региону африканской чумы свиней – еще одного опасного заболевания, из-за которого домашних свиней уничтожают полным поголовьем. Добытые кабаны после прохождения экспертизы должны быть уничтожены. Но в случае отрицательного результата на заболевание кабанов можно использовать в личных целях.

Ранее на территории Кромского района прошли учения по межведомственному взаимодействию служб при ликвидации очага сибирской язвы животных. Как сообщили в управлении ветеринарии Орловской области, отрабатывались теоретические и практические навыки при ликвидации очага этого заболевания. В учениях приняли участие силы и средства Кромского межрайонного центра ветеринарии, Кромской межрайонной ветеринарной лаборатории, Кромской центральной районной больницы, УМВД и ТУ Россельхознадзора.

«В теоретической части с интересным докладом выступил кандидат ветеринарных наук и почетный работник агропромышленного комплекса России Василий Селиверстов. Он изучает сибирскую язву, лично участвовал в ее устранении в 2016 году на Ямале. Практическая часть учений прошла на стадионе поселка Кромы», – отметили в управлении ветеринарии.

ИА «Орелград»