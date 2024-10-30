Орловца осудили за боеприпасы времён ВОВ

Мужчина хранил их дома, не имея на то законных оснований.

Под судом оказался житель города Новосиль. Его признали виновным в незаконном приобретении и хранении огнестрельного оружия, а также боеприпасов (статья 222 УК РФ).

Отношения с законом испортил, в том числе, однозарядный пистолет. Разрешительных документов на оружие не имелось. Также выяснилось, что в 2021 году орловец незаконно приобрёл восемь патронов к данному пистолету.

Кроме того, оказалось, что в 2015 и 2016 году гражданин, занимаясь раскопками на местах боевых действий времён Великой Отечественной войны, обнаружил там патроны и другие боеприпасы. Всё это также хранилось по месту его жительства.

Незаконные действия были пресечены в апреле этого года. Оружие и боеприпасы изъяла полиция.

Как сообщает прокуратура Орловской области, мужчину осудили на четыре года условно с таким же испытательным сроком. Также он оштрафован на 30 тысяч рублей.

ИА «Орелград»