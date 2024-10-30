На Орловщине завели дела на две райадминистрации

Чиновники не выполнили в установленный срок предупреждения УФАС.

Орловское УФАС России завело два однотипных антимонопольных дела. Ответчиками по ним станут администрации Урицкого и Глазуновского районов Орловской области. Рассмотрение дел назначено на конец ноября, для этого создана специальная комиссия. Как следует из документации УФАС, дела заведены из-за неисполнения в установленный срок предупреждения антимонопольного органа. Как уже рассказывал «Орелград», этой весной ФАС России поручила своим региональным управлениям усилить контроль за действиями и бездействием органов местного самоуправления в сфере установки и эксплуатации рекламных конструкций.

В рамках его исполнения в Орловской области прошла масштабная ревизия. Было установлено, что в 12-ти районах до сих пор не утверждена схема размещения рекламных конструкций, предусмотренная Федеральным законом «О рекламе». В связи с этим Орловское УФАС выдало предупреждения администрациям Верховского, Глазуновского, Дмитровского, Должанского, Залегощенского, Краснозоренского, Кромского, Корсаковского, Новосильского, Свердловского, Сосковского и Урицкого районов.

«В соответствии с действующим законодательством каждый орган местного самоуправления обязан разработать и утвердить схему размещения рекламных конструкций. В случае, если органом местного самоуправления принято решение, что на территории соответствующего муниципального образования не будут размещаться рекламные конструкции, органу местного самоуправления необходимо утвердить соответствующее решение, – поясняло тогда ведомство. – Бездействие органов местного самоуправления по утверждению схемы размещения рекламных конструкций может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции».

В выданных администрациям предупреждениях было указано на необходимость утвердить схемы размещения рекламных конструкций на территории соответствующих районов или принять официальное решение о том, что такая схема утверждаться не будет. Некоторые районы тут же приступили к выполнению предупреждений, Урицкий и Глазуновский районы до сих пор их не исполнили.

Из определения УФАС следует, что администрациями Урицкого и Глазуновского районов «не были совершены действия по разработке, утверждению и размещению в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» схемы размещения рекламных конструкций». А отсутствие утвержденной схемы создает барьеры для деятельности в сфере наружной рекламы, является причиной незаконной установки и эксплуатации рекламных конструкций.

Антимонопольщики посчитали, что бездействие указанных администраций может привести к ограничению, устранению или недопущению конкуренции. Кстати, обе администрации подавали в УФАС ходатайства, в соответствии с которыми срок выполнения предупреждения для них был продлен до 30 сентября 2024 года. Невозможность исполнения предупреждения администрация Глазуновского района объяснила «отсутствием картографических материалов с масштабом 1:500, а также отсутствием в бюджете денежных средств на их изготовление».

Но пообещала, что «на ближайшем заседании Глазуновского районного Совета народных депутатов будет вынесен вопрос о выделении денежных средств на изготовление картографических материалов». А из письма администрации Урицкого района следует, что проект схемы размещения рекламных конструкций на его территории не был согласован департаментом государственного имущества и земельных отношений Орловской области.

Кроме того, администрация Урицкого сообщила, что «в связи с отсутствием в бюджете района денежных средств на подготовку картографических материалов с масштабом 1:500 были направлены предложения собственникам предполагаемых рекламных конструкций о необходимости предоставления в администрацию Урицкого района соответствующих картографических материалов».

УФАС указало, что предупреждения были выданы еще 31 мая 2024 года, поэтому времени, с учетом продленного срока, было «достаточно для урегулирования вопросов, связанных с разработкой и утверждением схемы размещения рекламных конструкций». Таким образом, предупреждения в установленный срок не выполнены, признаки нарушения части 1 статьи 15 Закона «О защите конкуренции» не устранены.

ИА «Орелград»