Клычков отказался от медали по гендерным причинам

31.10.2024 | 17:00 Новости, Общество

Любопытный диалог состоялся на сегодняшнем заседании орловского облсовета.

Фото: vk.com/klychkov_andrey_official

В ходе сессии депутаты одобрили введение региональной медали «Многодетная семья». Она должна поощрять родителей за их заслуги в рождении и воспитании детей.

Между тем, глава регионального отделения ЛДПР, зампред облсовета, глава комитета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям Владислав Числов отметил, что даже среди депутатов, присутствующих на заседании, лишь несколько человек являются многодетными родителями. Однако в эту категорию как раз входит губернатор Андрей Клычков — отец троих детей.

«Я его предлагаю торжественно наградить новой наградой у нас на облсовете, раз мы ее приняли», – высказался Числов.

Впрочем, другие народные избранники не поддержали инициативу, пишут «Орловские новости». Сам Клычков тоже не пришёл от неё в восторг.

«Из моего опыта – они вручаются женщинам», – заметил он.

ИА «Орелград»


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