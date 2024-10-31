Клычков отказался от медали по гендерным причинам

Любопытный диалог состоялся на сегодняшнем заседании орловского облсовета.

В ходе сессии депутаты одобрили введение региональной медали «Многодетная семья». Она должна поощрять родителей за их заслуги в рождении и воспитании детей.

Между тем, глава регионального отделения ЛДПР, зампред облсовета, глава комитета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям Владислав Числов отметил, что даже среди депутатов, присутствующих на заседании, лишь несколько человек являются многодетными родителями. Однако в эту категорию как раз входит губернатор Андрей Клычков — отец троих детей.

«Я его предлагаю торжественно наградить новой наградой у нас на облсовете, раз мы ее приняли», – высказался Числов.

Впрочем, другие народные избранники не поддержали инициативу, пишут «Орловские новости». Сам Клычков тоже не пришёл от неё в восторг.

«Из моего опыта – они вручаются женщинам», – заметил он.

ИА «Орелград»