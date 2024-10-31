Памятную медаль учредят для орловских многодетных семей

Инициатива исходит от губернатора Орловской области.

Как сообщает пресс-служба Орловского обсловета, на предстоящей сессии депутаты рассмотрят возможность награждения многодетных семей памятной медалью «Многодетная семья Орловской области». Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение губернатором, он включен в повестку дня. Проект разработан в качестве меры поощрения многодетных семей, члены которых официально проживают на территории Орловской области. «Законопроект устанавливает правовые основы награждения памятной медалью за заслуги в воспитании детей и укреплении семьи», – уточнили в пресс-службе регионального парламента.

Согласно описанию, приложенному к законопроекту, медаль изготавливается из металла желтого цвета в виде круга диаметром 31 мм, выполненного объемно-рельефной штамповкой. На лицевой стороне изображены четверо детей, охваченные выходящими снизу ладонями и окруженные стилизованными лучами. По краю медали расположено красное эмалевое кольцо, вверху которого – надпись «Многодетная семья», выполненная рельефными литерами, внизу – две расходящиеся лавровые ветви.

Внизу медали между лавровых ветвей, выходя за ее край на 3-4 мм, помещен фигурный картуш с гербом Орловской области, покрытый цветными эмалями. Общая толщина медали составит 2–3 мм. При помощи ушка и кольца она соединяется с колодкой, также изготовленной из металла желтого цвета и обтянутой муаровой лентой в соответствии с цветами флага Орловской области – красного и голубого цветов с включением белой полосы, которая символизирует белую крепость, изображенную на гербе региона. Медаль при помощи булавки на обратной стороне колодки крепится к одежде. Материал медали и колодки: томпак, покрытый тонированным лаком.

Принятие закона «О памятной медали Орловской области «Многодетная семья» не потребует признания утратившими силу, приостановления, изменения, дополнения или принятия законодательных и иных нормативных правовых актов Орловской области. По подсчетам областных властей, на приобретение памятных медалей и дипломов к ним необходимо 300 тысяч рублей. Средства предусмотрены в областном бюджете.

ИА «Орелград»