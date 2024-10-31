В День народного единства в Орле ограничат движение транспорта

Такое решение приняли в администрации города.
Ограничения введут на нескольких улицах Советского района в связи с запланированным крестным ходом. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.
Движение автотранспорта будет запрещено 4 ноября с 11 до 13 часов. Так будет на участках
- Наугорского шоссе (от Героев Пожарных до Цветаева),
- улицы Цветаева (от Грановского до Полесской),
- переулка Ипподромного (от Приборостроительной до Наугорского шоссе),
- улицы Плещеевской (от Грановского до Наугорского шоссе)
- и улицы Матросова от (от Полесской до Наугорского шоссе).
Также с полуночи до 13 часов запрещается стоянка транспорта на Наугорском шоссе между перекрёстками с Героев Пожарных и Лескова.
Напомним, само шествие начнётся в 11:30. Верующие пройдут от Казанского храма Академии ФСО до сквера Воинов-интернационалистов.
Возрастное ограничение: 0+
ИА «Орелград»