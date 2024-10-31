В День народного единства в Орле ограничат движение транспорта

31.10.2024 | 16:31 Новости, Транспорт

Такое решение приняли в администрации города.

Фото: ИА «Орелград»

Ограничения введут на нескольких улицах Советского района в связи с запланированным крестным ходом. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Движение автотранспорта будет запрещено 4 ноября с 11 до 13 часов. Так будет на участках

  • Наугорского шоссе (от Героев Пожарных до Цветаева),
  • улицы Цветаева (от Грановского до Полесской),
  • переулка Ипподромного (от Приборостроительной до Наугорского шоссе),
  • улицы Плещеевской (от Грановского до Наугорского шоссе)
  • и улицы Матросова от (от Полесской до Наугорского шоссе).

Также с полуночи до 13 часов запрещается стоянка транспорта на Наугорском шоссе между перекрёстками с Героев Пожарных и Лескова.

Напомним, само шествие начнётся в 11:30. Верующие пройдут от Казанского храма Академии ФСО до сквера Воинов-интернационалистов.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»


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