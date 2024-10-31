В День народного единства в Орле ограничат движение транспорта

Такое решение приняли в администрации города.

Ограничения введут на нескольких улицах Советского района в связи с запланированным крестным ходом. Соответствующий документ опубликован на сайте мэрии.

Движение автотранспорта будет запрещено 4 ноября с 11 до 13 часов. Так будет на участках

Наугорского шоссе (от Героев Пожарных до Цветаева),

улицы Цветаева (от Грановского до Полесской),

переулка Ипподромного (от Приборостроительной до Наугорского шоссе),

улицы Плещеевской (от Грановского до Наугорского шоссе)

и улицы Матросова от (от Полесской до Наугорского шоссе).

Также с полуночи до 13 часов запрещается стоянка транспорта на Наугорском шоссе между перекрёстками с Героев Пожарных и Лескова.

Напомним, само шествие начнётся в 11:30. Верующие пройдут от Казанского храма Академии ФСО до сквера Воинов-интернационалистов.

Возрастное ограничение: 0+

ИА «Орелград»