Миграционную ситуацию оценили силовики и статистики

Несмотря на большое количество нарушений, ситуацию называют стабильной.

Региональное Управление МВД России сообщило, что миграционные процессы в Орловской области характеризуются относительной стабильностью. По данным ведомства, за три квартала текущего года сотрудниками Управления по вопросам миграции проведено 309 контрольно-надзорных мероприятий. В результате выявлено 1362 административных правонарушения, связанных с несоблюдением режима пребывания и проживания в РФ иностранных граждан и лиц без гражданства и осуществления ими трудовой деятельности. Ответственность за такие правонарушения предусмотрена статьями 18.8-18.10, 18.15, 18.19, 18.20, 19.27 КоАП РФ.

В свою очередь Орелстат подсчитал, что в январе-июле 2024 года в Орловской области сложилось отрицательное сальдо миграции: в регион прибыло на 1018 человек меньше, чем выбыло из него. Миграционный отток населения сложился в рамках межрегиональной миграции: в другие субъекты Российской Федерации из Орловской области выбыло на 945 человек больше, чем прибыло в регион. Сальдо международной миграции составило минус 73 человека.

Если прибыло в Орловскую область из-за рубежа 694 человека, то уехало из региона в другие страны 767 человек. Стоит отметить, что в основном обмен гражданами происходит в рамках СНГ. Так, за отчетный период времени в Орловскую область из стран СНГ прибыло 617 человек, а уехало туда 727 человек, то есть в данном случае отрицательное сальдо составило 110 человек. В страны дальнего зарубежья отправились на ПМЖ 40 орловцев, в то же время прибыло в регион 77 иностранцев не из стран СНГ, то есть в данном сегменте сложилось положительное сальдо в 37 человек.

По прогнозам правительства Орловской области, миграционная убыль населения в 2024 году в регионе составит 1078 человек. Но власти считают, что она сократится до 92 человек в 2026 году, а на 2027 год и вовсе прогнозируется прирост в 524 человека. «Меры государственной миграционной политики, в том числе привлечение на постоянное место жительства в Россию соотечественников, проживающих за рубежом, позволят сократить в 2025-2027 годах миграционную убыль населения», – следует из правительственного прогноза.

ИА «Орелград»