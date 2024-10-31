Мэрия Орла недоплатила за уборку кладбищ

Иск о взыскании денежных средств чиновникам предъявил индивидуальный предприниматель.

Арбитражный суд Орловской области завершил рассмотрение дела по исковому заявлению индивидуального предпринимателя к муниципальному казенному учреждению «Объединенный муниципальный заказчик города Орла». ИП просил о взыскании задолженности за выполненные работы по муниципальному контракту и пени за период просрочки платежей с последующим взысканием по день фактического исполнения обязательства. В своем отзыве на иск ответчик указал, что работы по контракту истцом были выполнены в полном объеме и приняты без замечаний.

Однако указал и то, что «задолженность образовалась вследствие отсутствия финансирования из бюджета города Орла», признав исковые требования в полном объеме. Как выяснил арбитражный суд, муниципальный контракт был заключен в мае 2024 года. Предприниматель взял на себя обязательство выполнить работы по распиловке упавших деревьев на территории кладбищ города Орла, а именно на территории Крестительского, Афанасьевского и Троицкого кладбищ.

Цена контракта составляла 176 039,94 рублей. Заказчиком работ выступало МКУ «ОМЗ», но это бюджетное учреждение, которое финансируется за счет муниципальной казны. Согласно контракту, заказчик должен был оплатить выполненные работы в течение десяти рабочих дней с даты подписания им акта о приемке выполненных работ. Свои обязательства по выполнению работ бизнесмен исполнил в полном объеме, что в суде было подтверждено актами, подписанными сторонами без замечаний. Была представлена и справка о стоимости выполненных работ, она составила 176 039,94 рублей, то есть до последней копейки всю цену контракта.

Обязательства по оплате выполненных работ заказчиком не исполнены до сих пор. Еще в августе индивидуальный предприниматель направил учреждению письменную претензию с требованием погасить образовавшийся долг в течение пяти банковских дней с момента получения претензии. Но учреждение оставило ее без ответа и удовлетворения. Другого пути у предпринимателя, кроме как идти в суд, похоже, не было. Арбитраж с учетом позиции самого ответчика и представленных документов иск удовлетворил.

Он решил взыскать с муниципального казенного учреждения «Объединенный муниципальный заказчик города Орла» в пользу индивидуального предпринимателя 183 175,43 рублей. В эту сумму включена не только указанная выше задолженность за выполненные работы по муниципальному контракту, но и пени, а также расходы по государственной пошлине. Учреждению будут начислять неустойку с суммы основного долга, исходя из 1/300 размера ключевой ставке Центрального Банка России, действовавшей на дату вынесения решения суда. Начисляться она будет за каждый день просрочки, начиная с 30 августа 2024 года по день фактической оплаты долга.

ИА «Орелград»