Завтра в Ливнах дорожники заступят на круглосуточное дежурство

Специальные оперативные группы будут реагировать на вызовы погоды.

В Ливнах с 1 ноября будет организовано круглосуточное дежурство водителей специализированной техники для принятия оперативных мер по содержанию улично-дорожной сети в случае неблагоприятных погодных условий. Об этом сообщили в администрации города. Накануне вопрос был обсужден на оперативном совещании. Директор ООО «Коммунальное предприятие «Ливенское» Владимир Шкодкин сообщил, что одной из основных задач в зимний период является содержание городской улично-дорожной сети. Кстати, недавно это предприятие было реорганизовано – раньше оно имело статус муниципального унитарного коммунального предприятия.

Протяженность улично-дорожной сети в Ливнах составляет 128,4 километра, а общая площадь уборки оценивается в 419 тысяч квадратных метров. В городе уже подготовлена к зиме система дорожного водоотвода и сети ливневой канализации. Фонтаны и аттракционы поставлены на зимнюю консервацию. Дорожную разметку на пешеходных переходах и искусственных неровностях обновили. Дорожные знаки помыли частично заменили.

Владимир Шкодкин доложил, что коммунальное предприятие располагает 36 единицами специализированной дорожной техники, причем 27 единиц активно используются именно в зимний период. В автопарк предприятия входят самосвалы, погрузчики, тракторы, автогрейдер, комбинированные дорожные машины, автомобили УАЗ и ГАЗ, автобус ПАЗ. Последний предназначен для перевозки сотрудников по территории города. Докладчик также отметил, что уже подготовлена к работе установка рециркуляции асфальтобетона для ремонта дорожного полотна в зимнее время, заготовлены инертные материалы.

«Контроль за движением и фактическим нахождением снегоуборочной техники и транспорта осуществляется с помощью спутниковой системы мониторинга автотранспорта диспетчерской службой и ответственными должностными лицами, – добавил Владимир Шкодкин. – В целях предотвращения аварийных ситуаций на дорогах и тротуарах ведется заготовка противогололедных материалов, а именно пескосоляной смеси».

По его словам, город подготовил запасы необходимых материалов к зиме. Так, уже проведены электронные аукционы на поставку 2000 кубометров песка на общую сумму 1,6 миллиона рублей, закуплено 340 тонн технической соли на общую сумму 1,8 миллиона рублей и горюче-смазочных материалов, заготовлено 3000 тонн пескосоляной смеси. Приобретен необходимый инвентарь, разработаны маршруты и сформированы бригады по уборке дорог и тротуаров, определены места складирования снега.

ИА «Орелград»