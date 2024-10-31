На Орловщине будет работать мобильный ФАП

Он начнёт принимать пациентов с 6 ноября.

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт организуют в Колпнянском районе. Об этом сообщает местная Центральная районная больница.

ФАП будет принимать пациентов в районе Сахарного завода (парковка магазина «Меркурий»). Местные жители смогут получить качественную медицинскую помощь рядом со своими домами.

Приём будет проводиться еженедельно по средам с 10:00 до 13:00. Первый состоится 6 ноября. Уже определены сотрудники Колпнянской ЦРБ, ответственные за организацию ближайших приёмов.

ФАП предоставляет широкий спектр услуг, включая осмотры и консультации, а также базовые медицинские процедуры.

ИА «Орелград»