На Орловщине будет работать мобильный ФАП

31.10.2024 | 10:30 Медицина, Новости

Он начнёт принимать пациентов с 6 ноября.

Фото: vk.com/club210465636

Мобильный фельдшерско-акушерский пункт организуют в Колпнянском районе. Об этом сообщает местная Центральная районная больница.

ФАП будет принимать пациентов в районе Сахарного завода (парковка магазина «Меркурий»). Местные жители смогут получить качественную медицинскую помощь рядом со своими домами.

Приём будет проводиться еженедельно по средам с 10:00 до 13:00. Первый состоится 6 ноября. Уже определены сотрудники Колпнянской ЦРБ, ответственные за организацию ближайших приёмов.

ФАП предоставляет широкий спектр услуг, включая осмотры и консультации, а также базовые медицинские процедуры.

ИА «Орелград»


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