На Орловщине изменится расписание пригородных автобусов

Это произойдёт уже завтра.

Изменения внесут в маршруты №124 («Орёл — совхоз «Ломовский»»), №131 («Орёл – Моховица») и №464 («Мезенский педколледж — магазин «Звёздный» (с заездом в Тайное)»). Об этом рассказали в областном учреждении «Организатор перевозок».

Начиная с завтрашнего дня автобус №124 будет уезжать от автовокзала Орла в 05:45, 13:00 и 16:45. От другой конечной станции, совхоза «Ломовский», он будет отходить в 06:55, 14:10 и 18:10.

Межмуниципальная маршрутка №131 с ноября стартует от автовокзала в 05:30, 08:05, 13:05 и 17:05, а от деревни Моховица – в 06:20, 09:10, 14:15 и 18:15. В выходные и праздники первый рейс (со стартом с конечных остановок в 05:30 и в 06:20) будет отменяться.

Автобус №464 будет уезжать из села Тайное в 06:15, 08:15, 16:00 и 18:00, а от магазина «Звёздный» в 7:15, 9:15, 17:00 и 19:00.

ИА «Орелград»