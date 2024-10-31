В Орле судьям будут платить по 400 рублей в день

Новые нормативы оплаты труда участников спортивных соревнований утвердила мэрия.

Мэр Орла Юрий Парахин утвердил новые нормы расходования средств на проведение физкультурных и спортивных мероприятий в городе Орле. Постановление вступит в силу с 1 января 2025 года, а до тех пор будет действовать нынешнее постановление, утвержденное еще в далеком 2008 году. В частности, Юрий Парахин утвердил новые нормы расходов средств на оплату питания спортивных судей и обслуживающего персонала при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий, а также нормы расходования бюджетных средств на приобретение памятных призов и сувенирной продукции участникам, победителям и призерам.

Всех организаторов официальных физкультурных и спортивных мероприятий будут кормить на 400 рублей в день. В список включены: главные и простые судьи, главный секретарь и его заместитель, помощник главного судьи игры, если речь идет о командных видах спорта, инспектор и комиссар матча, судьи в составе судейской бригады, обслуживающий персонал, комендант соревнований, начальник дистанции спортивной трассы и его помощник, а также рабочие и иной персонал.

«На подготовительном и заключительном этапах проведения физкультурного (спортивного) мероприятия оплачивается питание главного судьи и главного секретаря дополнительно в количестве не более двух календарных дней, – следует из постановления мэра. – Оплата питания судей (главного судьи игры, помощника главного судьи игры), инспектора (комиссара), судьи (судьи-секретаря) игровых командных видов спорта осуществляется за одну игру».

Главный судья игры, его помощник, инспектор, комиссар, судья-секретарь игровых командных видов спорта имеют право судить не более двух игр в день, следует также из документа. Нормы расходов средств на приобретение памятных призов и сувенирной продукции участникам, победителям и призерам физкультурных и спортивных мероприятий таковы: за 1 место – командные виды спорта до 2500 рублей, личные – до 2000 рублей; за 2 место – до 2300 и до 1500 рублей соответственно; за 3 место – до 2000 и до 1000 рублей соответственно. Специальные призы (за активное участие, лучшим игрокам, лучшим командам и т.д.) – до 2000 и до 1500 рублей соответственно. Выдача денежных средств, эквивалентных стоимости призов, постановлением мэра запрещена.

ИА «Орелград»