Облсовет принял бюджет-2025 в первом чтении

31.10.2024 | 13:03 Важное, Новости, Экономика

Он является дефицитным.

Фото: Пресс-служба губернатора и правительства Орловской области

Отрицательная разница между планируемыми доходами и расходами составляет около 900 тысяч рублей. Доходы ожидаются в размере 59,6 миллиарда, расходы — в размере 60,5 миллиарда.

При этом 65,5% расходных средств пойдут на социальные нужды.

Как отмечает пресс-служба губернатора, по сравнению с бюджетом текущего года, «в сопоставимых условиях» доходы выросли на 5 миллиардов рублей, расходы — на 4,5 миллиарда. «По всем видам налоговых поступлений прогнозируется рост», – добавили в пресс-службе.

Ко второму чтению все фракции облсовета подготовят свои поправки в главный финансовый документ области. Первую редакцию одобрили 37 депутатов, против проголосовали 4 народных избранника.

ИА «Орелград»


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