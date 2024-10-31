Реконструктору котельных Орла выставили претензии на 30 миллионов

Объекты на Кромской и Авиационной не запустили вовремя.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, ведомство внесло представления в адрес региональной власти, мэра Орла, заказчика (АО «Орелгортеплоэнерго») и подрядчика (ЗАО «ЕвроПромстрой»). В результате последней компании выставили претензии на 30 миллионов рублей.

Сейчас котельная на Кромской, пусть и с опозданием, но запущена. Что касается Авиационной, то тут всё несколько сложнее.

«Работы… в стадии завершения. Окончание планируется до конца следующей недели. После чего начнутся пуско-наладочные работы», – пояснили в администрации Орла (в комментариях к последнему прямому эфиру губернатора Андрея Клычкова).

Также в прокуратуре рассказали, что провели проверки в домах 909-го квартала Орла, который должен получать тепло от данных котельных. Они проводились с привлечением специалистов управляющих и ресурсоснабжающих организаций. Эта деятельность продолжается.

ИА «Орелград»