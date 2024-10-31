Орловец вырастил 50 кустов конопли рядом с домом

Возбуждено уголовное дело.

Как рассказали в пресс-службе Управления МВД по Орловской области, мужчине 38 лет. Это житель Урицкого района.

Полицейские обнаружили у его дома три плантации конопли – с общим количеством около 50 кустов. Орловец утверждает, что выращивал всё это только для личного употребления. В связи с этим дело возбуждено по статье 231 УК РФ («незаконное культивирование растений, содержащих наркотические средства»).

Ранее этот же мужчина привлекался к уголовной ответственности за хранение марихуаны — причём в крупном размере. В его доме нашли около 950 граммов наркотических веществ.

ИА «Орелград»