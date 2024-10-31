Орловцев амнистируют при сдаче оружия для СВО

31.10.2024 | 13:31 Закон и порядок, Новости, СВО

Их освободят от административной ответственности за несвоевременность регистрации или перерегистрации «стволов».

Фото: Управление Росгвардии по Орловской области

Об этом рассказали в областном Управлении Росгвардии. Соответствующие изменения внесли в федеральное законодательство.

Как пояснил начальник центра лицензионно-разрешительной работы Управления Виктор Ермаков, если гражданин сдаёт оружие на нужды СВО, то он официально освобождается от ответственности за отдельные административные правонарушения. «Такие как несвоевременное обращение для регистрации (перерегистрации) оружия, не повлекшее негативных последствий», – пояснил Ермаков.

На сегодняшний день орловцы отдали на нужды СВО 28 единиц оружия.

Получить дополнительную информацию по данному вопросу можно по телефонам +7 486 259-85-66 и +7 486 259-85-67.

ИА «Орелград»


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