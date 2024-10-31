В Орле разваливается тротуар на улице Бурова

Последние работы обошлись примерно в 23 миллиона рублей.

Об этом сообщает региональный штаб «Общероссийского народного форта». Сюда обратился один из местных жителей. Он рассказал, что тротуар, который ремонтировали в этом году, находится в сомнительном состоянии, а мэрия не предпринимает усилий по исправлению этой ситуации.

Так, в некоторых местах плитку можно просто вытащить руками. Часть тротуара оказалась ниже уровня проезжей части — здесь скапливается грязь. «Некачественная засыпка грунтом газона, вместо щебня насыпан чернозем», – добавили в ОНФ.

Сначала орловцы просили исправить недостатки городских чиновников. В администрации ответили согласием, но в течении трёх месяцев ничего так и не изменилось. Тогда они обратились к общественникам.

ОНФ в Орловской области направил соответствующее обращение в Администрацию Орла.

Отметим, что изначально улицу ремонтировали ещё в 2023-м году. Это делало ООО «Дорстрой 57», которое не справилось с работой к установленной дате. Впоследствии прокуратура оштрафовала организацию за срыв сроков сдачи.

Однако после первой же зимы потребовались дополнительные работы. Их взялся выполнять ИП Семенцов Александр Николаевич. Именно он «завершал ремонт дорожной одежды и тротуаров» в этом году — за 22,8 миллиона рублей.

ИА «Орелград»