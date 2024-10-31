Утвержден порядок выплат раненым участникам СВО

Постановление об этом приняло правительство Орловской области.

Как уже рассказывал «Орелград», в середине октября 2024 года губернатор Орловской области №571 «Об установлении единовременных денежных выплат отдельным категориям граждан». Документ предусматривает предоставление единовременных денежных выплат членам семей военнослужащих, погибших или умерших от ран при выполнении ими задач на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей по отражению вооруженного вторжения на территорию Российской Федерации. Размер единовременной выплаты в этом случае составляет 1 миллион рублей.

Выплаты предусмотрены и для раненых военнослужащих, которые участвуют в подавлении провокации ВСУ на территории указанных выше регионов. В данном случае она составляет 500 тысяч рублей. И вот теперь правительство Орловской области во исполнение указа губернатора утвердило порядки предоставления единовременных денежных выплат. Так, участник военного конфликта должен соответствовать одному из следующих условий: постоянное проживание на территории Орловской области на дату его гибели или смерти; направление его пунктом отбора на военную службу по контракту Московского военного округа по Орловской области или Военным комиссариатом Орловской области для прохождения военной службы по контракту.

Право на единовременную денежную выплату в 1 миллион рублей имеют члены семьи погибшего гражданина, причем она делится в равных долях на всех членов семьи. Данная мера социальной поддержки предоставляется однократно независимо от получения членами семей погибших и умерших военнослужащих других мер социальной поддержки, предусмотренных законодательством РФ и Орловской области. В случае проживания в одном домовладении нескольких граждан, имеющих право на меру соцподдержки, единовременная денежная выплата производится по их выбору одному из членов семьи погибшего гражданина.

Выплата производится по заявлению, поданному в филиал Областного центра социальной защиты населения по месту жительства или пребывания на территории Орловской области. Заявление должен подать член семьи, лично, посредством многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг или в электронной форме с использованием федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг».

Подать такое заявление можно в течение 24 месяцев со дня гибели или смерти военнослужащего. Аналогичный порядок утвержден для военнослужащих, получивших ранение, травму, контузию или увечье в боях на территории приграничных регионов. Но в этом случае заявление о предоставлении выплаты в размере 500 тысяч рублей подается в течение 36 месяцев со дня получения ранения.

ИА «Орелград»