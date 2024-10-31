В Орле снова похолодало в детсадах и школах

Причём на этот раз сроки окончания неудобств не называются.

АО «Орелгортеплоэнерго» сообщило об очередных проблемах с теплоснабжением. На этот раз — о снижении параметров отопления и горячей воды, которые поступают от котельной на Латышских стрелков, 109. В 8 часов утра здесь начались работы по ремонту дымососа.

Батареи и трубы похолодеют, хоть и не полностью, «до устранения» проблемы — компания не озвучивает конкретный срок.

Одеваться теплее придётся, в том числе, школьникам и дошкольникам. Это касается тех, кто учится в детских садах №10 (Комсомольская, 348) и №61 (Комсомольская, 374), а также в школах №6 (Комсомольская, 374) и №28 (Латышских стрелков, 105).

Кроме того, с неудобством столкнутся жители домов

по Авиационной, 2, 6, 7, 7, корпус 2,

по Комсомольской, 272, 274, 282, 284, 286, 288, 300, 302, 304, 306, 310, 310/1, 312, 314, 316, 322, 322-А, 324, 326, 328, 332, 334, 338, 340, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372,

по Планерной, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37,

по Латышских стрелков, 107.

Завтра с 8 до 17 часов будет полностью отключено теплоснабжение от центрального пункта на Планерной, 35-А. Причиной являются работы по чистке водоподогревателя. В связи с этим тепла в указанный период не будет в садике №10 и школе №6.

Также без услуги временно останутся жилые дома по адресам:

Комсомольская, 340, 342, 344, 346, 350, 352, 354, 356, 358, 360, 362, 364, 366, 368, 370, 372,

Планерная, 29, 31, 31/2, 33, 35, 37.

ИА «Орелград»