Суд рассмотрит дело о мини-медцентре под Орлом ещё раз

Прокуратура добивается законности в вопросе о землях Плещеевской районной больницы.



Как рассказали в надзорном ведомстве, Первый кассационный суд общей юрисдикции встал на сторону прокуратуры и отменил решения Орловского районного суда и суда апелляционной инстанции. Прокурорский иск, оспаривающий сделку по передаче земли в аренду, должны будут рассмотреть повторно.

На данный момент официально установлено, что в 1993-м году ЦРБ передали участок площадью 9 гектаров — для бессрочного пользования. В 2011-м районный совет народных депутатов передал в госсобственность только 3 гектара из этих земель. Остальные 6 сдали в аренду частным лицам. При этом право бессрочного использования на все 9 гектаров осталось за больницей, что создало юридическое противоречие.

«В настоящее время на спорном земельном участке расположен объект незавершенного строительства. Вместе с тем его строительство не допускалось Генеральным планом Неполодского сельского поселения», – констатировали в прокуратуре.

Напомним, это и есть сомнительный частный медицинский центр, чья площадь должна составить всего 40 квадратных метров. В 2020-м году областное управление архитектуры выдало разрешение на его строительство. По данным Росреестра, здание готово на 72%, но судебная экспертиза оценила показатель лишь в 4%.

ИА «Орелград»