Клычков попытался оправдать Лежнева на облсовете

Орловский губернатор превратил заседание областного парламента в обсуждение громкого судебного процесса.

Тема, которая не имела прямого отношения к повестке, тем не менее стала одной из заметных на сегодняшнем заседании регионального парламента. При этом губернатор Андрей Клычков решил выступить в роли «адвоката» своего действующего советника.

Впрочем, орловский глава высказывался аккуратно. «Сегодня многие рассуждают про Сергея Владимировича, все судами стали, давайте посмотрим, чем всё закончится», – заявил он. Далее прозвучало перечисление заслуг Лежнева — связанных как и с СВО, так и с борьбой с коронавирусной инфекцией, пишет «Орёлтаймс».

Однако депутаты такой поворот не приняли. Руслан Перелыгин предложил уволить советника с занимаемой должности, чтобы тот не увеличивал свой срок госслужбы, сидя в СИЗО. «Он ещё ветераном боевых действий станет», – высказался Перелыгин.

Ранее в ходе сессии к теме обратился и глава регионального отделения ЛДПР, зампред облсовета, глава комитета по взаимодействию со СМИ, информационным технологиям и трудовым отношениям Владислав Числов. Он напомнил, что, как подозревают правоохранительные органы, на Орловщине была создана целая преступная группа, которая занималась хищением бюджетных средств при ремонте мостов и закупке медтехники. Лежневу планируют предъявить обвинения как одному из её организаторов.

Ранее стало известно, что облсовет утвердил бюджет на будущий год.

ИА «Орелград»