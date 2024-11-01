В Орловской области БПЛА повреждены два дома

1.11.2024 | 8:44 Важное, Новости, Происшествия

Массированная атака беспилотными аппаратами продолжалась до самого утра.

Фото: портал Орловской области

Количество сбитых БПЛА уточняется, сообщил утром 1 ноября губернатор Андрей Клычков.

«К сожалению, повреждены два жилых дома – оперативные службы проводят необходимые действия. Пострадавших нет», – написал глава региона в соцсетях.

Андрей Клычков обещал оперативно информировать о ходе проверок.

По данным Минобороны, в течение прошедшей ночи над территорией Орловской области дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата самолетного типа.

Напомним, об опасности атаки БПЛА предупреждают через приложение МЧС. Уведомление  распространено около 18:30. Отбой опасности атаки БПЛА пришел в районе 2 часов ночи 1 ноября.

ИА “Орелград”


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