Мэр Орла пообещал горожанам до 1500 деревьев

Причём — уже до конца этого года.

Об этом Юрий Парахин заявил в соцсетях. Предполагается, что саженцы заменят «аварийную» и сорную зелень.

По словам мэра, «Спецавтобаза», выполняя муниципальное задание, посадила порядка 400 новых деревьев этой весной. Ещё около 1000 высадят на общественных территориях областного центра осенью. Речь идёт о клёнах и рябинах, елях, а также об амурском бархате.

Так, Парахин рассказал, что в сентябре в городе посадили около 300 клёнов и около 10 рябин. Новые деревья появились у стелы на «Стрелке», библиотеки имени Бунина, а также в различных скверах – Семинарском, Промышленном, Гуртьева, Героев-комсомольцев, Разградском и Лескова.

В ближайшее время озеленители продолжат работы на перекрёстке улиц Ляшко и Ордженикидзе, а также на Раздольной. Там в эту среду специалисты «Спецавтобазы» высадили 137 деревьев.

«Тургеневский бережок» украсят клёны и рябины, Комсомольскую — амурский бархат. Здесь же ранее посадили ели.

Также мэрия собирается обновить компенсационную высадку вдоль Карачевского шоссе и улицы Ломоносова, а также пополнить новыми саженцами «Сад памяти» в парке Победы.

ИА «Орелград»